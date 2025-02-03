скриншот с видео

Столичные правоохранители идентифицировали двух девушек, которые устроили драку на парковке в торгово-развлекательном центре Деснянского района. Инцидент получил огласку после публикации видео в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Выяснилось, что конфликт возник между двумя подругами – 19-летней девушкой и ее 16-летней знакомой, часто проводившими время вместе.

Правоохранители оперативно зарегистрировали произошедшее и открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Девушек вместе с родителями пригласили в управление полиции. Они сообщили, что уже разрешили конфликт. Известно, что мать несовершеннолетней и 16-летняя участница потасовки отказались от написания заявления.

В то же время следователи продолжают расследование. Полиция работает с очевидцами, привлекает социальные службы и администрацию учебных заведений для анализа ситуации и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что информацию о драке в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили 2 января во время мониторинга соцсетей. До этого им никто не сообщал об инциденте.