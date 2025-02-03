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03 февраля 2025, 13:40

На парковке ТРЦ в Киеве подрались 16 и 19-летняя приятельницы: полиция их разыскала

03 февраля 2025, 13:40
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скриншот с видео
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Столичные правоохранители идентифицировали двух девушек, которые устроили драку на парковке в торгово-развлекательном центре Деснянского района. Инцидент получил огласку после публикации видео в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Выяснилось, что конфликт возник между двумя подругами – 19-летней девушкой и ее 16-летней знакомой, часто проводившими время вместе.

Правоохранители оперативно зарегистрировали произошедшее и открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Девушек вместе с родителями пригласили в управление полиции. Они сообщили, что уже разрешили конфликт. Известно, что мать несовершеннолетней и 16-летняя участница потасовки отказались от написания заявления.

В то же время следователи продолжают расследование. Полиция работает с очевидцами, привлекает социальные службы и администрацию учебных заведений для анализа ситуации и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что информацию о драке в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили 2 января во время мониторинга соцсетей. До этого им никто не сообщал об инциденте.

Киев полиция парковка подростки драка следствие хулиганство несовершеннолетняя
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