Фото: прокуратура

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Житель города Лозовая чуть не зарубил мужчину топором. Это произошло 5 января в одном из местных магазинов. Двое мужчин поссорились. 36-летний покупатель вышел из магазина, но все же вернулся для мести.

В магазин он вошел снова уже с топором. Он напал на своего "обидчика" и начал избивать его топором. В результате между ними завязалась потасовка. На крики продавцов и других свидетелей нападающий не реагировал.

"Покупатели, которые находились в помещении, смогли отобрать у нападающего топор и вывели его наружу, спас таким образом жизнь потерпевшему, получившему телесные повреждения", - говорят правоохранители.

Суд ждал под стражей. На заседании он заявил, что не собирался убивать мужчину, а просто хотел испугать его. Мужчине назначили наказание – 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Чернигове суд назначил штраф работнику автомойки. Выяснилось, что на автомойку приехала женщина, и у нее был конфликт с работником. В ходе ссоры работник ударил ее ведром. Суд принял сторону потерпевшей.

Также сообщалось, что на Харьковщине мужчина избил и обокрал пенсионерку. Он пришел к ней якобы, чтобы увидеться с ее внуком. Однако когда выяснилось, что женщина дома одна – он ударил ее кулаком в лицо и украл ноутбук.