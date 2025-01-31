На Харьковщине мужчина едва не зарубил топором покупателя в магазине
Сам нападающий заявил, что просто хотел испугать мужчину
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Житель города Лозовая чуть не зарубил мужчину топором. Это произошло 5 января в одном из местных магазинов. Двое мужчин поссорились. 36-летний покупатель вышел из магазина, но все же вернулся для мести.
В магазин он вошел снова уже с топором. Он напал на своего "обидчика" и начал избивать его топором. В результате между ними завязалась потасовка. На крики продавцов и других свидетелей нападающий не реагировал.
"Покупатели, которые находились в помещении, смогли отобрать у нападающего топор и вывели его наружу, спас таким образом жизнь потерпевшему, получившему телесные повреждения", - говорят правоохранители.
Суд ждал под стражей. На заседании он заявил, что не собирался убивать мужчину, а просто хотел испугать его. Мужчине назначили наказание – 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Чернигове суд назначил штраф работнику автомойки. Выяснилось, что на автомойку приехала женщина, и у нее был конфликт с работником. В ходе ссоры работник ударил ее ведром. Суд принял сторону потерпевшей.
Также сообщалось, что на Харьковщине мужчина избил и обокрал пенсионерку. Он пришел к ней якобы, чтобы увидеться с ее внуком. Однако когда выяснилось, что женщина дома одна – он ударил ее кулаком в лицо и украл ноутбук.