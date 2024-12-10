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10 декабря 2024, 23:46

В Ровенской области 15-летний парень застрелил собаку: в полиции отреагировали

10 декабря 2024, 23:46
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фото иллюстративный: pixabay.com
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15-летний житель Ровенской области выстрелил в голову собаке. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел еще в начале ноября. 15-летний житель Радивиловской общины произвел один выстрел из винтовки в голову бездомной собаке.

Парень покинул раненое животное на улице. Мать парня забрала собаку домой и пыталась оказать ему помощь.

Когда к женщине пришли правоохранители, она заявила, что пес умер. Однако правоохранители осмотрели двор и нашли животное живым. Собаку доставили в ветеринарную клинику, впрочем при оказании помощи животное умерло.

Парень объяснил свои жестокие действия в отношении четырехлапого тем, что разозлился, ведь пес постоянно заходил во двор и мешал.

Правоохранители проводят досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о жестоком обращении с животным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области разыскивают комбайнеров, которые ради развлечения издевались в поле над дикими кабанами.

Правоохранители установили, что к инциденту причастны работники одного из аграрных предприятий. Мужчинам объявили о подозрении.

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