В Ровенской области 15-летний парень застрелил собаку: в полиции отреагировали
15-летний житель Ровенской области выстрелил в голову собаке. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.
По информации правоохранителей, инцидент произошел еще в начале ноября. 15-летний житель Радивиловской общины произвел один выстрел из винтовки в голову бездомной собаке.
Парень покинул раненое животное на улице. Мать парня забрала собаку домой и пыталась оказать ему помощь.
Когда к женщине пришли правоохранители, она заявила, что пес умер. Однако правоохранители осмотрели двор и нашли животное живым. Собаку доставили в ветеринарную клинику, впрочем при оказании помощи животное умерло.
Парень объяснил свои жестокие действия в отношении четырехлапого тем, что разозлился, ведь пес постоянно заходил во двор и мешал.
Правоохранители проводят досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о жестоком обращении с животным.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области разыскивают комбайнеров, которые ради развлечения издевались в поле над дикими кабанами.
Правоохранители установили, что к инциденту причастны работники одного из аграрных предприятий. Мужчинам объявили о подозрении.