Комбайнерам, которые гонялись за дикими кабанами на Тернопольщине, объявили о подозрении

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В Тернопольской области двум работникам агропредприятия, которые издевались над дикими кабанами, правоохранители сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными, совершенном с особой жестокостью.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Инцидент произошел еще 20 октября на полях Зборовского района и получил огласку после того, как в сети появилось видео. На нем мужчины преследовали диких кабанов на сельскохозяйственной технике, бросали в них палками и ножами.

Правоохранители установили, что к инциденту причастны работники одного из аграрных предприятий. В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области разыскивают комбайнеров, которые ради развлечения издевались в поле над дикими кабанами.