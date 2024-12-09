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09 декабря 2024, 15:56

В Ровенской области депутат организовал бизнес на перепродаже "черного" янтаря

09 декабря 2024, 15:56
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фото: прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении трем жителям Ровенской области, обвиняемым в незаконном хранении и перепродаже янтаря

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался депутат одной из громад Ровенского района. К своей деятельности он привлек двух знакомых. Они скупали незаконно добытый янтарь у старателей, хранили его в своих домах и перепродавали скупщикам.

Чтобы избежать разоблачения, фигуранты использовали условные обозначения для общения. Схема действовала с октября 2023 года по июль 2024 года, когда ее накрыли правоохранители.

Во время обысков изъяли почти 100 кг янтаря стоимостью более 1,3 млн грн, на который был наложен арест.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Напомним, ранее в Ровенской области правоохранители изъяли почти тонну камней янтаря-сырца. Его ориентировочная стоимость составляет 60 тысяч долларов.

подозрение депутат янтарь правоохранители Ровенская область
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