Двух подростков в Ровенской области, которые вылезли на железнодорожный вагон, ударило током

фото: полиция

В Ровенской области двое несовершеннолетних парней, забравшихся на вагон поезда в депо, получили термические ожоги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Инцидент произошел 7 декабря вечером на железнодорожной станции Верба.

Пострадавшие – двое парней 14 и 15 лет, проживающих в селе Верба. Они вылезли на вагон грузового поезда, где их ударило током.

Дежурный депо услышал подозрительные звуки и обнаружил парней: один упал на землю, а другой был на вагоне.

Старшего парня госпитализировали в больницу и впоследствии уже отпустили домой после оказания медпомощи. 14-летний парень еще в больнице.

Напомним, ранее во Львовской области получила поражение током 11-летняя девочка, вылезшая на вагон поезда.