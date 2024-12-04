На Тернопольщине разыскивают комбайнеров, которые ради развлечения издевались в поле над дикими кабанами
Инцидент произошел еще 20 октября на полях Зборивского района. Полицейские устанавливают лиц, причастных к издевательству над дикими животными
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа лиц издевается над стадом диких кабанов. Неизвестные среди поля, управляя сельхозтехникой, догоняли животных.
Правоохранители уже установили владельца техники, используемой для преследования животных. Сейчас идет идентификация всех причастных лиц, после чего их привлекут к ответственности.
Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре вблизи одного из лесных хозяйств во Львовском районе местные жители обнаружили туши двух убитых кабанов. Браконьерам грозит тюрьма.
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