На Рівненщині 15-річний хлопець застрелив собаку: у поліції відреагували

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15-річний житель Рівненщини вистрелив у голову собаці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився ще на початку листопада. 15-річний мешканець Радивилівської громади здійснив один постріл із гвинтівки в голову бездомній собаці.

Хлопець залишив поранену тварину на вулиці. Мати хлопця забрала собаку додому та намагалася надати йому допомогу.

Коли до жінки прийшли правоохоронці, вона заявила, що пес помер. Однак правоохоронці оглянули подвір'я та знайшли тварину живою. Собаку доправили до ветеринарної клініки, втім під час надання допомоги тварина померла.

Хлопець пояснив свої жорстокі дії щодо чотирилапого тим, що розлютився, адже пес постійно заходив у подвір'я та заважав.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України про жорстоке поводження з твариною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині розшукують комбайнерів, які заради розваги знущались в полі над дикими кабанами.

Правоохоронці встановили, що до інциденту причетні працівники одного з аграрних підприємств. Чоловікам оголосили про підозру.