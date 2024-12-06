В Ровенской области судили командира, подчиненные которого самовольно покинули воинскую часть

фото из открытых источников

В Ровенской области суд вынес решение в отношении командира, которого обвинили в надлежащем исполнении обязанностей - 29 его подчиненных самовольно покинули воинскую часть

Решение о командире вынес Костопольский районный суд Ровенской области, передает RegioNews.

Как говорится в материалах дела, капитан не обеспечивал соблюдение военной дисциплины в подразделении и не принимал мер по контролю личного состава.

В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении.

Военный свою вину не признал и объяснил проблему плохой организацией его подразделения. По словам капитана, в его роту прибыло около 600 военнослужащих, а командиры взводов назначены не были. Он также подчеркнул, что в течение двух недель находился в законном отпуске.

Судья учел тот факт, что не было документов, подтверждающих небрежное отношение капитана к службе. Также у суда не было списков военнослужащих, которые находились под непосредственным командованием обвиняемого. Суд принял решение закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, ранее в Хмельницком судили за уклонение от мобилизации мужчины, получившего повестку с ошибками.