ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области

Также обнародована информация об их персональном составе

Также обнародована информация об их персональном составе

Фото: ЦИК

ЦИК образовала в Житомирской области 17 территориальных избирательных комиссий, которые будут заниматься организацией, подготовкой и проведением местных выборов.

Соответствующее постановление ЦИК приняла 10 августа, передает RegioNews. По данным ЦИК, в состав каждой комиссии вошли председатель, заместитель, секретарь и 15 членов. Житомирскую областную территориальную избирательную комиссию возглавил представитель партии "Слуга народа" Евгений Лех 1998 года рождения. Заместителем председателя Комиссии стал Юрий Павлюк, представляющий Житомирскую организацию партии "Батькивщина". Секретарем комиссии будет представитель партии "Солидарность женщин Украины" Алексей Олейник. Кроме того, в области образовали четыре районные избирательные комиссии: Бердичевскую, Житомирскую, Новоград-Волынском и Коростенскую. Был сформирован также состав 12 городских комиссий: Андрушевской, Барановской, Бердичевской, Житомирской, Коростенской, Коростышевской, Малинской, Новоград-Волынской, Овруцкой, Олевской, Радомышльской и Чудновской. Напомним, выборы в Украине: ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.

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