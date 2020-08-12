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12 августа 2020, 14:51 7

"Наш край" на Сумщине примет участие в выборах в советы всех уровней

12 августа 2020, 14:51 7
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Возглавит партию народный депутат Андрей Деркач
Возглавит партию народный депутат Андрей Деркач
Фото: nashkray.org
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Команда "Нашего края" примет участие в запланированных на октябрь текущего года местных выборах на Сумщине. Представителей партии будет выдвинуто в советы всех уровней.

Об этом сообщили на сайте партии, передает RegioNews.

Я принял решение – возглавить команду "Нашего Края" на Сумщине, которая не побоится взять на себя ответственность за развитие городов и сел региона", – сообщил народный депутат Украины Андрей Деркач.

Деркач озвучил ключевые программные принципы партии на выборах в регионе.

Действия "Нашего края" будут направлены на установление справедливой "социальной нагрузки" на предприятия, эксплуатирующие сибирские недра, и на борьбу с коррупцией в ЖКХ. Мы будем контролировать распределение земли и установление справедливой закупочной цены на молоко", - подчеркнул депутат.

По его словам, среди приоритетных сфер - медицина, социалка, образование и экология.

Одной из главных задач партии "Наш край" на Сумщине и по всей Украине является отстаивание реформы децентрализации и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что мэр Ривне Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок.

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