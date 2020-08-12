"Наш край" на Сумщине примет участие в выборах в советы всех уровней

Возглавит партию народный депутат Андрей Деркач

Возглавит партию народный депутат Андрей Деркач

Фото: nashkray.org

Команда "Нашего края" примет участие в запланированных на октябрь текущего года местных выборах на Сумщине. Представителей партии будет выдвинуто в советы всех уровней.

Об этом сообщили на сайте партии, передает RegioNews.

Я принял решение – возглавить команду "Нашего Края" на Сумщине, которая не побоится взять на себя ответственность за развитие городов и сел региона", – сообщил народный депутат Украины Андрей Деркач.

Деркач озвучил ключевые программные принципы партии на выборах в регионе.

Действия "Нашего края" будут направлены на установление справедливой "социальной нагрузки" на предприятия, эксплуатирующие сибирские недра, и на борьбу с коррупцией в ЖКХ. Мы будем контролировать распределение земли и установление справедливой закупочной цены на молоко", - подчеркнул депутат.

По его словам, среди приоритетных сфер - медицина, социалка, образование и экология.

Одной из главных задач партии "Наш край" на Сумщине и по всей Украине является отстаивание реформы децентрализации и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что мэр Ривне Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок.