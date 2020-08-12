ЦИК обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине
ЦИК образовала на Полтавщине областную, 16 городских и четыре районные избирательные комиссии.
Состав соответствующих территориальных избирательных комиссий обнародованы на официальном сайте ЦИК, пишет RegioNews.
В частности Полтавскую областную территориальную избирательную комиссию возглавила Людмила Сердюк ("Солидарность женщин Украины"), ее заместителем будет Надежда Мякушко ("За Будущее"), а секретарем Тамара Данильченко (ВО "Батькивщина").
Полтавской районной территориальной избирательной комиссией будет руководить Алена Бондарь ("Слуга народа"), ее заместителем стала Надежда Трут ("ОПЗЖ"), а секретарем Лариса Клименко ("Счастливая Украина" ("Успешная Страна").
В Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района будет руководить Алла Назаренко ("Солидарность женщин Украины"), заступницей будет Тамара Денисовец (ВО "Батькивщина"), а секретарем Людмила Беберина ("ОПЗЖ").
Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области.