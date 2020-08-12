ЦИК обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине

Полтавскую областную территориальную избирательную комиссию возглавила Людмила Сердюк от партии "Солидарность женщин Украины"

Полтавскую областную территориальную избирательную комиссию возглавила Людмила Сердюк от партии "Солидарность женщин Украины"

Фото: ТСН

ЦИК образовала на Полтавщине областную, 16 городских и четыре районные избирательные комиссии.

Состав соответствующих территориальных избирательных комиссий обнародованы на официальном сайте ЦИК, пишет RegioNews.

В частности Полтавскую областную территориальную избирательную комиссию возглавила Людмила Сердюк ("Солидарность женщин Украины"), ее заместителем будет Надежда Мякушко ("За Будущее"), а секретарем Тамара Данильченко (ВО "Батькивщина").

Полтавской районной территориальной избирательной комиссией будет руководить Алена Бондарь ("Слуга народа"), ее заместителем стала Надежда Трут ("ОПЗЖ"), а секретарем Лариса Клименко ("Счастливая Украина" ("Успешная Страна").

В Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района будет руководить Алла Назаренко ("Солидарность женщин Украины"), заступницей будет Тамара Денисовец (ВО "Батькивщина"), а секретарем Людмила Беберина ("ОПЗЖ").

Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области.