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12 августа 2020, 14:26 3

ЦИК обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине

12 августа 2020, 14:26 3
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Полтавскую областную территориальную избирательную комиссию возглавила Людмила Сердюк от партии "Солидарность женщин Украины"
Полтавскую областную территориальную избирательную комиссию возглавила Людмила Сердюк от партии "Солидарность женщин Украины"
Фото: ТСН
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ЦИК образовала на Полтавщине областную, 16 городских и четыре районные избирательные комиссии.

Состав соответствующих территориальных избирательных комиссий обнародованы на официальном сайте ЦИК, пишет RegioNews.

В частности Полтавскую областную территориальную избирательную комиссию возглавила Людмила Сердюк ("Солидарность женщин Украины"), ее заместителем будет Надежда Мякушко ("За Будущее"), а секретарем Тамара Данильченко (ВО "Батькивщина").

Полтавской районной территориальной избирательной комиссией будет руководить Алена Бондарь ("Слуга народа"), ее заместителем стала Надежда Трут ("ОПЗЖ"), а секретарем Лариса Клименко ("Счастливая Украина" ("Успешная Страна").

В Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района будет руководить Алла Назаренко ("Солидарность женщин Украины"), заступницей будет Тамара Денисовец (ВО "Батькивщина"), а секретарем Людмила Беберина ("ОПЗЖ").

Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области.

ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области.

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