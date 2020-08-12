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12 августа 2020, 16:58 8

"Слуги народа" собираются на съезд: стало известно дату и повестку дня

12 августа 2020, 16:58 8
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Будет объявлен список кандидатов на должности мэров областных центров
Будет объявлен список кандидатов на должности мэров областных центров
Facebook Евгении Кравчук
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Партия "Слуга народа" определилась с датой проведения съезда - он пройдет 29 августа

Как сообщает RegioNews, об этом в Facebook написала заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"Съезд партии "Слуга народа" состоится 29 августа в Киеве... Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020", - проинформировала парламентарий.

По словам нардепа, широкой общественности представят соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров.

Кроме того, съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.

Напомним, "Слуга народа" определилась с кандидатом на мэра Кропивницкого.

выборы Слуга народа партия Кандидат Съезд
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