"Слуги народа" собираются на съезд: стало известно дату и повестку дня
Партия "Слуга народа" определилась с датой проведения съезда - он пройдет 29 августа
Как сообщает RegioNews, об этом в Facebook написала заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук.
"Съезд партии "Слуга народа" состоится 29 августа в Киеве... Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020", - проинформировала парламентарий.
По словам нардепа, широкой общественности представят соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров.
Кроме того, съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.
Напомним, "Слуга народа" определилась с кандидатом на мэра Кропивницкого.