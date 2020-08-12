14:47  12 августа
Мэр Ровно Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок
10:48  12 августа
В "Голосе Украины" опубликовали закон об игорном бизнесе
08:19  12 августа
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали два обстрела
UA | RU
UA | RU
12 августа 2020, 11:25 4

ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области

12 августа 2020, 11:25 4
Читайте також українською мовою
Были созданы районные и городские избирательные комиссии
Были созданы районные и городские избирательные комиссии
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

На Буковине ЦИК сформировала 14 городских и районных избирательных комиссий, а также областную территориальную избирательную комиссию.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Согласно документу, Черновицкую областную территориальную избирательную комиссию возглавил член партии "Голос" Каспрук Николай Степанович.

Его заместителем стал Андрей Ходоровский от партии "Слуга народа". Серетарем комиссии избран Игорь Колбас от партии ОПЗЖ.

Были сформированы три районные комиссии Черновицкой области: Выжницкая, Днестровская и Черновицкая.

Также созданы городские территориальные избирательные комиссии: Вашкивецкая, Выжницкая, Герцаевская, Заставнивская, Кицманская, Новоднестровская, Новоселицкая, Сокирянская, Сторожинецкая, Хотинская и Черновицкая.

Напомним, выборы в Украине: ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.

ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области, а также обнародовала информацию об их персональном составе. Позже стало известно, что ЦИК обнародовал состав избирательных комиссий на Виннитчине.

Черновицкая область Местные выборы ЦИК комиссия Слуга народа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ЦИК обнародовал состав избирательных комиссий на Виннитчине
12 августа 2020, 10:44
В ЦИК не исключают возможности проведения выборов на Донбассе
12 августа 2020, 08:44
ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области
11 августа 2020, 16:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »