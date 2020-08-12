ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области

Были созданы районные и городские избирательные комиссии

Были созданы районные и городские избирательные комиссии

Фото: flickr

На Буковине ЦИК сформировала 14 городских и районных избирательных комиссий, а также областную территориальную избирательную комиссию.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Согласно документу, Черновицкую областную территориальную избирательную комиссию возглавил член партии "Голос" Каспрук Николай Степанович.

Его заместителем стал Андрей Ходоровский от партии "Слуга народа". Серетарем комиссии избран Игорь Колбас от партии ОПЗЖ.

Были сформированы три районные комиссии Черновицкой области: Выжницкая, Днестровская и Черновицкая.

Также созданы городские территориальные избирательные комиссии: Вашкивецкая, Выжницкая, Герцаевская, Заставнивская, Кицманская, Новоднестровская, Новоселицкая, Сокирянская, Сторожинецкая, Хотинская и Черновицкая.

Напомним, выборы в Украине: ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.

ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области, а также обнародовала информацию об их персональном составе. Позже стало известно, что ЦИК обнародовал состав избирательных комиссий на Виннитчине.