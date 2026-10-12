Ракета попала в магазин на Харьковщине: погибли три человека, среди них подросток
В Песочине в Харьковской области в результате ракетного удара РФ погибли три человека: 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина
Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС, передает RegioNews .
По меньшей мере, 22 человека пострадали, среди них – двое детей.
Одно из попаданий зафиксировали в здание магазина. В результате удара возник пожар площадью 300 кв. м.
Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание.
На месте работали спасатели, саперы, кинологи, медики, волонтеры и правоохранители. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.
Напомним, в Богодуховском районе Харьковской области в результате российской атаки погиб водитель грузовика сельскохозяйственного предприятия. Еще один человек пострадал.
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