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12 октября 2026, 07:00

Ракета попала в магазин на Харьковщине: погибли три человека, среди них подросток

12 октября 2026, 07:00
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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В Песочине в Харьковской области в результате ракетного удара РФ погибли три человека: 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС, передает RegioNews .

По меньшей мере, 22 человека пострадали, среди них – двое детей.

Одно из попаданий зафиксировали в здание магазина. В результате удара возник пожар площадью 300 кв. м.

Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание.

На месте работали спасатели, саперы, кинологи, медики, волонтеры и правоохранители. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

Напомним, в Богодуховском районе Харьковской области в результате российской атаки погиб водитель грузовика сельскохозяйственного предприятия. Еще один человек пострадал.

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