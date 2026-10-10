Российский реактивный БПЛА впервые долетел до Львова: что известно

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

В 7:19 Воздушные силы предупредили о движении реактивного беспилотника по направлению Винников и Львова. Впоследствии военные уточнили, что дрон следует во Львов.

Приблизительно в это время Андрей Садовый также сообщил о враждебном беспилотнике, который двигался в сторону города. В 7:23 мэр подтвердил, что дрон уже находился в воздушном пространстве Львова.

Начальник Львовской ОВО Максим Козицкий проинформировал о работе сил противовоздушной обороны. Позже он сообщил, что беспилотник сбили недалеко от города.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска атаковали Украину 160 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание российских средств воздушного приступа на 14 локациях.