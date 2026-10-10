В Киеве уже семеро пострадавших в результате атаки РФ: трое – в тяжелом состоянии

Фото: ГСЧС Киева

В Оболонском районе Киева количество пострадавших в результате российской атаки возросло до семи

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, пятеро раненых находятся в стационарах городских больниц, три из них – в тяжелом состоянии.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

По данным ГСЧС, возникли 3 очага возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 200 кв. м.

Также в одном из дворов жилых многоэтажек повреждено одноэтажное здание.

На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется.

Напомним, днем 10 октября в Оболонском районе Киева во время российской атаки обломки ракеты упали во дворе жилого дома, а также произошло попадание в здание ресторана. Было известно о четырех пострадавших.