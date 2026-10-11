Российский дрон нанес удар по грузовику в Харьковской области: погиб водитель, есть раненый
В Богодуховском районе Харьковской области в результате российской атаки погиб водитель грузовика сельскохозяйственного предприятия. Еще один человек пострадал
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, около 10:20 российские военные ударили беспилотником типа "Молния" вблизи села Черноглазовка Богодуховского района.
В результате попадания грузовой автомобиль агропредприятия загорелся. Водитель погиб, еще один человек получил ранения.
При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.
Напомним, что российские войска 11 октября атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Удар пришелся по Немышлянскому району города.