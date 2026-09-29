На Прикарпатье подросток на мопеде попал под комбайн: он в больнице

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В селе Межигорцы Дубовецкой общины подросток, управляя мопедом, попал под комбайн и находится в больнице

Об этом сообщили в Дубовецкой территориальной общине, передает RegioNews.

Обстоятельства аварии и степень тяжести травм подростка не уточняются.

После ДТП в общине призвали родителей уделить особое внимание безопасности детей, пользующихся двухколесным транспортом.

В частности, напомнили, что управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и при наличии соответствующего водительского удостоверения. Транспортное средство должно быть зарегистрировано, а водитель и пассажир должны пользоваться мотошлемами.

Родителям также советуют убедиться, что ребенок имеет необходимые навыки и осознает ответственность перед тем, как садиться за руль мопеда или скутера.

Напомним, в Клеване в Ровенской области произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних – 17-летняя мотоциклистка и ее 14-летняя пассажирка. Оба находятся в реанимации.