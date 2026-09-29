На Прикарпатье подросток на мопеде попал под комбайн: он в больнице
В селе Межигорцы Дубовецкой общины подросток, управляя мопедом, попал под комбайн и находится в больнице
Об этом сообщили в Дубовецкой территориальной общине, передает RegioNews.
Обстоятельства аварии и степень тяжести травм подростка не уточняются.
После ДТП в общине призвали родителей уделить особое внимание безопасности детей, пользующихся двухколесным транспортом.
В частности, напомнили, что управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и при наличии соответствующего водительского удостоверения. Транспортное средство должно быть зарегистрировано, а водитель и пассажир должны пользоваться мотошлемами.
Родителям также советуют убедиться, что ребенок имеет необходимые навыки и осознает ответственность перед тем, как садиться за руль мопеда или скутера.
Напомним, в Клеване в Ровенской области произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних – 17-летняя мотоциклистка и ее 14-летняя пассажирка. Оба находятся в реанимации.