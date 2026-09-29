Фото: полиция

ДТП произошло 28 сентября около 10:30 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Лубьяна Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Land Rover Discovery под управлением 43-летнего жителя района и Opel Zafira, за рулем которого находился 65-летний киевлянин.

В результате аварии трое пассажиров Opel Zafira – женщины в возрасте 51 и 70 лет и 65-летний мужчина (все жители Киевщины) – получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, 70-летняя женщина скончалась в больнице.

По факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 27 сентября на Львовщине на объездной столкнулись легковушки. Один человек погиб, еще два – получили травмы.