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27 сентября 2026, 14:23

В Ровенской области пьяный водитель BMW устроил ДТП с пятью авто

27 сентября 2026, 14:23
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Фото: Национальная полиция
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В Вараше произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла 25 сентября около 16:40 в микрорайоне Победы. В результате ДТП никто не травмировался

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 50-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость, начал резко тормозить и столкнулся с попутным автомобилем Skoda Kodiaq.

От удара Skoda Kodiaq выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем Skoda, выезжавшим с близлежащей улицы.

В то же время BMW выехал на территорию парковки, где столкнулся с автомобилем KIA. От удара KIA по инерции въехал в припаркованный ВАЗ.

В ходе общения правоохранители обнаружили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался пройти осмотр на месте с помощью прибора "Драгер" или в медицинском заведении.

Полицейские составили на водителя четыре административных материала по ст. 124, ст. 130 и ч. 1, 2 ст. 126 КУоАП. Материалы направили в суд.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки. Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей

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