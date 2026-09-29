Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребёнка обнаружили во время обследования акватории с воздуха с помощью дрона, после чего спасатели и полицейские извлекли тело из воды на плавсредствах.

Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направили на судмедэкспертизу.

Напомним, 28 сентября мать ребенка обратилась в полицию, сообщив, что сын ушел из дома и не вернулся. К поискам привлекли множество сил: личный состав полиции, Нацгвардию, спасателей, кинологов со служебными собаками и местных жителей. Правоохранители обследовали более 10 километров территории, используя тепловизоры и беспилотники, однако спасти ребенка не удалось.