РЛС "Каста". Фото: из открытых источников

В течение 28 сентября и в ночь на 29 сентября украинские военные нанесли удары по военным объектам российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Мангуше Донецкой области поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста".

В Кирносово и Новоайдаре в Луганской области поразили пункты управления беспилотниками россиян.

Также бойцы ВСУ поразили вражеские склады боеприпасов в Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.

Кроме того, в Камыш-Заре Запорожской области был поражен склад материально-технических средств россиян.

Напомним, в течение 27 сентября и в ночь на 28 сентября украинские военные поразили "Панцирь-С2", пункты управления БПЛА и склады боеприпасов врага.