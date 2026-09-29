Фото: полиция

Вечером 28 сентября в Пересыпском районе Одессы раздался взрыв в одной из квартир многоквартирного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате взрыва в доме вспыхнул пожар, спасатели ликвидировали его.

Предварительно, на момент взрыва в квартире мог находиться ее житель – информация уточняется.

После выяснения всех обстоятельств происшествия будет решен вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, 24 сентября в Киевской области в многоэтажке взорвался инвертор. Пострадал мужчина, его госпитализировали.