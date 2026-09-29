В Ровно 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля
В Ровно под колеса машины попал малолетний мальчик. ДТП произошло 28 сентября около 17:30 на улице Дубенской
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным следствия, 63-летний водитель автомобиля Opel Vivaro допустил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенок вышел на пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора.
Пострадавшего доставили в Ровенскую областную детскую больницу. Медики диагностировали у мальчика перелом трех пальцев ноги и ушибы.
Водитель, по данным полиции, был трезв.
По факту ДТП следователи приступили к досудебному расследованию. Обстоятельства аварии устанавливают.
Напомним, в Костополе Ровенской области в результате ДТП травмировалась 7-летняя девочка. Водитель автомобиля Audi при повороте направо не пропустила малолетнюю пешеходку и допустила наезд на нее. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.