Фото: ОВА

В больницах Днепра остаются трое раненых в результате атаки на центр 28 сентября

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Госпитализированы три женщины в возрасте 31, 45 и 48 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Напомним, 28 сентября, около 11:20 враг ударил по бизнес-центру в центре Днепра. Погибли три человека, еще 21 человек пострадал.