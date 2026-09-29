В пяти областях Украины из-за обстрелов есть обесточивание

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По состоянию на утро 29 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроэнергии в Винницкой, Житомирской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях

Об этом сообщило Минэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что там, где разрешает безопасность, энергетики проводят восстановительные работы.

В то же время на сегодняшний день применение ограничений электроснабжения не прогнозируется. В случае перемен ситуации потребителей призывают следить за сообщениями своих операторов систем распределения.

Также украинцев просят по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время – с 10:00 до 16:00.

В период с 17:00 до 22:00 рекомендуют ограничить использование мощных электроприборов, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой Циркон/Оникс, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 152 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 24 локациях.