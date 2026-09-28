На Прикарпатье произошло два серьезных ДТП: есть погибший и четверо пострадавших

Фото: полиция Ивано-Франковской области

На Прикарпатье в течение выходных произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и четверо получили травмы. Аварии произошли в Рожнятове и Быткове

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По обоим фактам следователи начали уголовные производства.

Авария произошла ночью 26 сентября в поселке Рожняты. По предварительным данным полиции, 24-летний местный житель управлял автомобилем Mercedes-Benz и двигался по объездной дороге в направлении села Сваричев.

На округленном участке дороги водитель не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы. Его госпитализировали, однако медикам не удалось спасти его.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Другое ДТП произошло 27 сентября около 15:00 в поселке Бытков Надворнянского района.

По данным правоохранителей, 16-летний местный житель управлял мотоциклом Lifan. На закругленном участке дороги он не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota. За рулем Toyota находился 57-летний местный житель, который в этот момент совершал поворот направо.

После столкновения мотоцикл врезался в автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся позади Toyota в попутном направлении. В дальнейшем мотоциклист наехал на двух находившихся на обочине женщин.

В результате аварии 16-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали. Также травмировались его 27-летний пассажир и две пешеходки в возрасте 69 и 44 лет.

Водители Toyota и Mercedes-Benz были трезвыми. У несовершеннолетнего мотоциклиста отняли кровь для установления состояния опьянения.

По факту этого ДТП следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины обеих аварий.

Напомним, вечером 27 сентября на Львовщине на объездной столкнулись легковушки . Один человек погиб, еще два – получили травмы.