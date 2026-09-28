13:43  28 сентября
В Одесской области полицейский насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу
12:29  28 сентября
РФ атаковала Киевщину: в Броварском районе загорелся склад
11:54  28 сентября
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2026, 17:35

На Прикарпатье произошло два серьезных ДТП: есть погибший и четверо пострадавших

28 сентября 2026, 17:35
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

На Прикарпатье в течение выходных произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и четверо получили травмы. Аварии произошли в Рожнятове и Быткове

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По обоим фактам следователи начали уголовные производства.

Авария произошла ночью 26 сентября в поселке Рожняты. По предварительным данным полиции, 24-летний местный житель управлял автомобилем Mercedes-Benz и двигался по объездной дороге в направлении села Сваричев.

На округленном участке дороги водитель не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы. Его госпитализировали, однако медикам не удалось спасти его.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Другое ДТП произошло 27 сентября около 15:00 в поселке Бытков Надворнянского района.

По данным правоохранителей, 16-летний местный житель управлял мотоциклом Lifan. На закругленном участке дороги он не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota. За рулем Toyota находился 57-летний местный житель, который в этот момент совершал поворот направо.

После столкновения мотоцикл врезался в автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся позади Toyota в попутном направлении. В дальнейшем мотоциклист наехал на двух находившихся на обочине женщин.

В результате аварии 16-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали. Также травмировались его 27-летний пассажир и две пешеходки в возрасте 69 и 44 лет.

Водители Toyota и Mercedes-Benz были трезвыми. У несовершеннолетнего мотоциклиста отняли кровь для установления состояния опьянения.

По факту этого ДТП следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины обеих аварий.

Напомним, вечером 27 сентября на Львовщине на объездной столкнулись легковушки . Один человек погиб, еще два – получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Прикарпатье Ивано-Франковская область
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
В Ровенской области водитель предстанет перед судом из-за наезда на пешеходку
28 сентября 2026, 19:47
В Киеве российский удар повредил медцентр "Добробут": пострадали 7 человек
28 сентября 2026, 19:16
В Днепропетровской области FPV-дрон попал в энергообъект ДТЭК
28 сентября 2026, 18:56
В Черниговской области 17-летняя агентка РФ получила 10 лет заключения за шпионаж
28 сентября 2026, 18:36
В Ровенской области водитель Audi наехала на 7-летнюю девочку: ребенка госпитализировали
28 сентября 2026, 18:14
10 тысяч долларов за приглашение иностранцев: в Киеве задержали директора учебного центра
28 сентября 2026, 17:59
В Запорожье из-за российских обстрелов пострадали семь человек
28 сентября 2026, 17:48
В Киевской области повреждено складское здание: в зоне пожара обнаружили превышение аммиака
28 сентября 2026, 16:58
В Винницкой области бывшего учителя приговорили к пожизненному за убийство двух подростков
28 сентября 2026, 16:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »