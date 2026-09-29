100 тыс. грн за вид на жительство: на Виннитчине разоблачили схему незаконной легализации иностранцев

Фото: Национальная полиция

В Винницкой области полиция и СБУ разоблачили схему незаконной легализации иностранцев в Украине. Правоохранители задержали директора государственного учреждения и пятерых его возможных сообщников

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, за деньги иностранцев фиктивно трудоустраивали в подконтрольных ФЛП. Это позволяло им получать виды на временное проживание в Украине на срок до двух лет с возможностью продления.

Стоимость такой услуги составила около 100 тысяч гривен за одного человека. Правоохранители считают, что участники схемы могли незаконно легализовать около 200 иностранцев.

25 сентября в Виннице и Киеве было проведено более 30 обысков в служебных кабинетах, офисах, домах и автомобилях фигурантов. Во время них изъяли документы для оформления более 20 иностранцев, компьютерную технику, деньги и черновые записи.

Всем шестерым фигурантам сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.

В зависимости от роли им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием, а отдельным фигурантам – получение неправомерной выгоды.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, в Киеве директор Учебно-научного центра международного образования одного из университетов задержали во время получения 10 тысяч долларов. По данным прокуратуры, женщина должна была помочь в оформлении иностранцам приглашений на обучение в Украине.

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