Фото: полиция

Трагический пожар произошел 29 сентября около 7:00 в городе Гайсин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Горел частный дом. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела погибших владельцев – супругов, а также их 4-летнего сына.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и причины возникновения пожара.

Напомним, ранее на Киевщине во время пожара погибли два человека. Трагедия произошла в селе Литочки в Броварском районе.