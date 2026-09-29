В Винницкой области во время пожара погибли супруги и их 4-летний сын
Трагический пожар произошел 29 сентября около 7:00 в городе Гайсин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Горел частный дом. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела погибших владельцев – супругов, а также их 4-летнего сына.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и причины возникновения пожара.
Напомним, ранее на Киевщине во время пожара погибли два человека. Трагедия произошла в селе Литочки в Броварском районе.
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
За месяц в Киеве из-за атак РФ погиб 31 человек: 360 пострадавших
29 сентября 2026, 12:57В Винницкой области 15-летний подросток выпал из окна четвертого этажа
29 сентября 2026, 12:48На Николаевщине в реке нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
29 сентября 2026, 12:26Оккупанты скрывают, сколько людей остается в Олешках на Херсонщине
29 сентября 2026, 12:14На Прикарпатье подросток на мопеде попал под комбайн: он в больнице
29 сентября 2026, 11:55В пяти областях Украины из-за обстрелов есть обесточивание
29 сентября 2026, 11:37ВСУ поразили вражескую РЛС "Каста", пункты управления дронами и склады боеприпасов
29 сентября 2026, 11:31100 тыс. грн за вид на жительство: на Виннитчине разоблачили схему незаконной легализации иностранцев
29 сентября 2026, 11:24В Тернопольской области обломки вражеского дрона упали на промышленный объект
29 сентября 2026, 11:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все блоги »