В Тернопольской области обломки вражеского дрона упали на промышленный объект
Утром 29 сентября российские войска атаковали реактивным беспилотником Тернополь
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, передает RegioNews.
Силы ПВО сбили вражескую цель. Обломки дрона упали на территорию промышленного объекта.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в результате российской атаки в Винницкой области из-за повреждений сетей без электроэнергии остались более 15 тысяч потребителей.
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