Оккупанты скрывают, сколько людей остается в Олешках на Херсонщине

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Оккупационные власти не раскрывают данные о количестве людей, которые остаются в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на херсонское издание "Мост".

Оккупационный губернатор Херсонщины Владимир Сальдо не назвал даже приблизительное количество жителей города.

По его словам, обнародование точного количества жителей Олешек было бы "необъективной информацией".

В то же время, как отмечает издание, оккупационные власти не планируют эвакуацию людей из города, где уже около полугода продолжается гуманитарный кризис.

Как известно, гуманитарная катастрофа в Олешках продолжается с весны 2026 года.

Напомним, по данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.