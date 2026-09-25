На Дубенщине в ДТП тяжело травмировался водитель BMW

Фото: полиция Ровенской области

На Дубенщине 25 сентября произошло ДТП, в результате которого тяжело травмировался водитель легкового автомобиля. Авария произошла около 12:00 на автодороге "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече" в селе Бирки

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 58-летний житель поселка Смыга, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулем которого находился 59-летний житель Ровенщины.

В результате столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.

Водителя BMW с переломом костей таза и ушибом грудной клетки госпитализировали в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь начал досудебное расследование.

Предварительно установлено, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми. У них отняли биологические образцы для проведения соответствующих исследований.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 21 сентября в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей , еще три человека получили травмы.