Фото: полиция

Происшествие случилось 28 сентября в Буче у железнодорожной платформы Стеклозаводска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Грузовой поезд сообщением "Коростень – Дарница" сбил женщину, которая находилась на путях в неустановленном для перехода месте.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее в Киевской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня, который переезжал железнодорожный пешеходный переход на велосипеде.