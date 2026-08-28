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28 августа 2026, 14:59

Столкновение авто и мотоцикла в Ровенской области: двое несовершеннолетних в реанимации

28 августа 2026, 14:59
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Фото: Национальная полиция
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В Клеване в Ровенской области произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних – 17-летняя мотоциклистка и ее 14-летняя пассажирка. Обе находятся в реанимации

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 27 августа около 19:10 на улице Железнодорожной.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Славута", выполняя поворот налево, не убедился в безопасности маневра и не предпочел двигаться. В результате он столкнулся со встречным мотоциклом Loncin, которым управляла 17-летняя местная жительница.

У мотоциклистки медики диагностировали множественные травмы. Ее 14-летняя пассажирка получила мозговое кровоизлияние. Оба несовершеннолетних госпитализированы в реанимационное отделение.

Водитель автомобиля, по результатам досмотра, был трезв.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. В частности, следователи выясняют, была ли пассажирка мотоцикла в защитном шлеме.

Напомним, во Львовской области подростки на мотоцикле влетели в иномарку . В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла травмировался, его госпитализировали медики.

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Ровенская область ПДД ДТП мотоцикл несовершеннолетние девушки авто
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