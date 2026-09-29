На Прикарпатті підліток на мопеді потрапив під комбайн: він у лікарні

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У селі Межигірці Дубовецької громади підліток, керуючи мопедом, потрапив під комбайн і нині перебуває в лікарні

Про це повідомили у Дубовецькій територіальній громаді, передає RegioNews.

Обставини аварії та ступінь тяжкості травм підлітка наразі не уточнюються.

Після ДТП у громаді закликали батьків приділити особливу увагу безпеці дітей, які користуються двоколісним транспортом.

Зокрема, нагадали, що керувати мопедом або скутером можна лише з 16 років і за наявності відповідного посвідчення водія. Транспортний засіб має бути зареєстрований, а водій і пасажир повинні користуватися мотошоломами.

Батькам також радять переконатися, що дитина має необхідні навички та усвідомлює відповідальність перед тим, як сідати за кермо мопеда чи скутера.

Нагадаємо, в Клевані на Рівненщині сталася ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Внаслідок аварії постраждали двоє неповнолітніх – 17-річна мотоциклістка та її 14-річна пасажирка. Обидві перебувають у реанімації.