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07 августа 2026, 08:47

Пошел за водой и заблудился: на Прикарпатье разыскали 76-летнего пенсионера

07 августа 2026, 08:47
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Фото: Национальная полиция
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В Ивано-Франковской области полицейские и спасатели более трех суток разыскивали 76-летнего жителя села Кальная Вытвицкой общины Калушского района, пропавшего без вести

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщение об исчезновении пенсионера поступило в полицию 3 августа в 13:42. Как выяснилось, накануне мужчина ушел из дома за водой, однако назад не вернулся.

Правоохранители сразу приступили к поисковым мероприятиям: устанавливали возможные маршруты движения пропавшего, опрашивали местных жителей, проверяли прилегающую территорию и обследовали лесные массивы. К операции присоединились и спасатели.

После трех суток поисков мужчину нашли в лесу недалеко от населенного пункта. Предварительно установлено, что он пошел в направлении лесного массива и заблудился.

На момент обнаружения 76-летний мужчина был истощен и дезориентирован. Его передали медикам для осмотра.

Напомним, в Житомирской области родители потеряли 1,5-летнего сына. Семья отдыхала у реки Ирша в деревне Дворище. В это время 1,5-летний мальчик пропал. Ребенка искали всю ночь. К счастью, малыша нашли. Он не пострадал.

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