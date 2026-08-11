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11 серпня 2026, 13:52

На Прикарпатті посилять контроль за дотриманням комендантської години

11 серпня 2026, 13:52
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Івано-Франківщині посилять контроль за дотриманням комендантської години після звернень жителів щодо активного руху транспорту в нічний час

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

За її словами, питання дотримання встановлених обмежень, зокрема водіями, обговорили з керівником Головного управління Національної поліції в області.

Комендантська година на Прикарпатті діє з 00:00 до 05:00. У цей час перебувати на вулиці та в інших громадських місцях можна лише за наявності відповідних перепусток або у випадках, передбачених правилами комендантської години.

Контроль за дотриманням обмежень та реагуванням на порушення буде посилено.

Як відомо, через війну з Росією Україна вже п'ятий рік живе в умовах обмежень, зокрема комендантської години. Вона може відрізнятися залежно від області та рішення місцевої влади.

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контроль Прикарпаття правила Комендантська година Івано-Франківська область перевірка
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