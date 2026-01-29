Пам'ять не мовчить: Івано-Франківськ вшанував полеглих Героїв Крут

Фото: ГО "Захист держави"

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

Учасники взяли участь у молебні та покладанні квітів.

"Ми були разом під час спільного молебню та покладання квітів, і слухали тишу, в якій було багато болю, але водночас і гордості за мужній український народ, який здатен переживати страшні події з високо піднятою головою та гідністю", – зазначили активісти.

У ГО кажуть, Крути – це не лише про минуле. Це про вибір, який роблять молоді українці, коли держава потребує захисту. Про імена, які ми не маємо права забути, і про вдячність, що стискає горло.

Команда "Захист держави" наголошує: пам'ять – це дія, яка зобов'язує нас зберігати історію та честь Героїв.

Нагадаємо, у Чернівцях стартував проєкт "Вишитий шеврон-оберіг", що об’єднав усю Буковину. Його мета – зберегти автентичну буковинську вишивку й створити вишиті шеврони-обереги для захисників. Ініціаторами проекту стали активісти з Чернівецького осередку громадської організації "Захист Держави".