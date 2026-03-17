В Киеве спасли маму с ребенком, которые дрейфовали на льдине в 200 метрах от берега
Сотрудники ГСЧС спасла маму с ребенком в Оболонском районе Киева. Они отплыли 200 метров от берега на льдине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Киева.
Девочка выбежала на лед, когда они с мамой гуляли у воды. Когда мать побежала за ней, льдина, на которой они стояли, откололась и отплыла от берега к центру залива.
Спасатели с помощью спецтехники добрались до пострадавших, успевших удалиться от берега на 200 метров.
Ни женщина, ни ребенок не нуждались в медицинской помощи.
Как сообщалось, в Вышгородском районе Киевского водохранилища, во время катания под лед провалился и утонул автомобиль. В результате трагедии погиб один человек, еще один пропавший человек до сих пор разыскивается. Несчастный случай произошел в начале февраля.
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
