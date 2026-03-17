19:20  17 марта
На Закарпатье начали строить новый курорт площадью 60 гектаров за 500 миллионов долларов
18:13  17 марта
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17:35  17 марта
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 21:49

Командир 43-й бригады вместо службы отправлял бойцов производить ремонт в своей квартире и жилье родственников

Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили командира воинской части ВСУ, привлекавшего подчиненных к ремонтным работам в жилье родственников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, с сентября 2024 года должностное лицо привлекло 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. В частности, ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дома его сестры Черкасской области, а также в квартире Киевской области, которой пользуется сам чиновник.

Для сокрытия сделки командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и других частных объектах.

Командир части уведомлен о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным издания "Украинская правда", речь идет о командире 43-й отдельной артиллерийской бригады им.гетмана Тарасе Трясиле Ярославе Лысенко.

Как сообщалось, бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн. Инцидент произошел в Кировоградской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
