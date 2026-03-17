Командир 43-й бригады вместо службы отправлял бойцов производить ремонт в своей квартире и жилье родственников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, с сентября 2024 года должностное лицо привлекло 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. В частности, ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дома его сестры Черкасской области, а также в квартире Киевской области, которой пользуется сам чиновник.

Для сокрытия сделки командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и других частных объектах.

Командир части уведомлен о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным издания "Украинская правда", речь идет о командире 43-й отдельной артиллерийской бригады им.гетмана Тарасе Трясиле Ярославе Лысенко.

Как сообщалось, бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн. Инцидент произошел в Кировоградской области.