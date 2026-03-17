Пограничники показали, как эффектно уничтожают РЭБ россиян на фронте

Украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. В этот раз пограничники опубликовали кадры с уничтожением российской РЭБ

На видео можно увидеть работу подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда. Здесь военные снизили антенны связи и управление беспилотными летательными аппаратами противника, средства РЭБ и РЭР, укрытие россиян.

Также оккупанты понесли потери в живой силе. Эти кадры были сделаны в Северо-Слобожанском направлении.

Напомним, в начале 2026 года украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян на Южно-Слобожанском направлении. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".