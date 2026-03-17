17 марта 2026, 22:45

Пограничники показали, как эффектно уничтожают РЭБ россиян на фронте

Фото: Госпогранслужба
Украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. В этот раз пограничники опубликовали кадры с уничтожением российской РЭБ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда. Здесь военные снизили антенны связи и управление беспилотными летательными аппаратами противника, средства РЭБ и РЭР, укрытие россиян.

Также оккупанты понесли потери в живой силе. Эти кадры были сделаны в Северо-Слобожанском направлении.

Напомним, в начале 2026 года украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян на Южно-Слобожанском направлении. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Завтра по всей Украине станет холоднее
17 марта 2026, 22:41
Украина и Испания будут совместно расследовать убийство Портнова
17 марта 2026, 22:20
Командир 43-й бригады вместо службы отправлял бойцов производить ремонт в своей квартире и жилье родственников
17 марта 2026, 21:49
Зеленский показал британцам, как выглядел массированный удар по Украине в ночь на 14 марта
17 марта 2026, 21:31
Передавали наркотики в банках с медом: в Киевской области перекрыли наркотрафик в СИЗО
17 марта 2026, 20:45
В Киеве спасли маму с ребенком, которые дрейфовали на льдине в 200 метрах от берега
17 марта 2026, 20:41
Ограничение света 18 марта: в Укрэнерго предупредили о новых графиках
17 марта 2026, 20:25
В Житомирской области аферисты украли деньги женщины, которая просила соцпомощь
17 марта 2026, 20:10
Почему для цивилизованного мира опыт Украины бесценен
17 марта 2026, 19:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
