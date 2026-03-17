Пограничники показали, как эффектно уничтожают РЭБ россиян на фронте
Украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. В этот раз пограничники опубликовали кадры с уничтожением российской РЭБ
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда. Здесь военные снизили антенны связи и управление беспилотными летательными аппаратами противника, средства РЭБ и РЭР, укрытие россиян.
Также оккупанты понесли потери в живой силе. Эти кадры были сделаны в Северо-Слобожанском направлении.
Напомним, в начале 2026 года украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян на Южно-Слобожанском направлении. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".