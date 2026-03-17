Виталий Портников журналист
17 марта 2026, 19:59

Почему для цивилизованного мира опыт Украины бесценен

Политики и эксперты продолжают спорить между собой о том, насколько важна роль Украины в войне, которую с помощью беспилотников Иран проводит против американских баз на Ближнем Востоке, стран Персидского залива и Израиля.
Скажем, Владимир Зеленский рассказывает о просьбах о помощи и присутствии украинских специалистов, а Дональд Трамп не менее энергично опровергает важность и целесообразность украинской помощи. Но чтобы не говорили президенты, даже американские дроны, задействованные в зоне конфликта, испытывались именно на украинском фронте.

То, что мы вступаем в новую эпоху, было ясно еще в первые месяцы Великой войны, когда украинцы на фоне масштабного российского наступления с целью оккупации большей части территории страны и замены украинской власти пели песни о "Байрактаре". Впоследствии сам характер применения БПЛА изменился именно потому, что Иран стал поставлять России дешевые беспилотники нового типа. Удивительно, что тогда ни в Вашингтоне, ни в Иерусалиме не хватило дальновидности и стратегического мышления, чтобы осознать, что иранцы решили поставлять свои беспилотники Кремлю не просто так и не из любви к Путину или деньгам, а потому что нуждались в полигоне и готовились к большой войне на Ближнем. И не могли не осознавать, что Иран немного может противопоставить американской военной мощи, кроме войны на экономическое истощение богатого нефтью и газом региона. И вот мы ровно на этом этапе. Этапе, который должен заставить всех нас сделать выводы.

Вопрос не в том, сколько в украинском арсенале беспилотников, способных противостоять иранским ударам, а в том, что именно украинская армия за последние годы научилась борьбе с БПЛА так, как никакой другой армии не удалось – потому что именно украинцы оказались в эпицентре новой войны. Сейчас такой опыт получают американцы и их союзники, но это только начало больших конфликтов. Поэтому для цивилизованного мира опыт украинских военных действительно бесценен – конечно, если этот цивилизованный мир хочет выжить, а не утонуть в бесконечных войнах на истощение, которые будут ему навязывать авторитарные режимы. Ведь мир с его экономическими взаимосвязями и щекотливой инфраструктурой стал достаточно хрупким и уязвимым даже для небольшого беспилотного аппарата.

Конечно, новые войны и конфликты – а их в нашей жизни будет еще немало – приведут к новым технологическим революциям и, возможно, уже новые армии и народы будут учиться непростому искусству выживания в столетии перманентных катастроф и ошибок. Однако на сегодняшний день, в "эпохе дронов", пионерами противостояния и выживания стали именно украинцы – и никакой политике, даже если он американский президент, не удастся опровергнуть эту очевидную истину.

