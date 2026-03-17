Ограничение света 18 марта: в Укрэнерго предупредили о новых графиках

В Украине продолжаются почасовые графики ограничения электроэнергии. Основной причиной является повреждение в энергосистеме после российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Как сообщили энергетики, в среду, 18 марта, в Украине во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности с 16:00 до 21:00. Это касается промышленных потребителей.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, не включайте в вечерние часы несколько мощных электроприборов одновременно", - призывают энергетики.

Напомним, в конце 2025 года Германия выделила 160 млн евро на восстановление украинской энергетической системы. Это самый разовый вклад с момента создания Фонда.