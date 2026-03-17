В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего Государственной пограничной службы из Волынской области, который вечером 16 марта в Полтаве совершил смертельную аварию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, 16 марта около 21:00 военнослужащий, находясь в отпуске, управлял собственным автомобилем. Подъезжая к пешеходному переходу, он сменил направление движения и выехал на встречную полосу и наехал на женщину. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Водитель задержан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки. Несчастный случай произошел 3 марта в Кременчуге.