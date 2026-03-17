Зеленский показал британцам, как выглядел массированный удар по Украине в ночь на 14 марта

фото: Офис Президента Украины

Он сообщил, что у него есть планшет, на котором в режиме реального времени отображается ситуация на фронте — от боевых действий до всех ударов в воздухе, на земле и на море

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента Украины в парламент Великобритании во вторник, 17 марта.

Зеленский отметил, что эти системы есть у премьер-министра, министра обороны и высшего военного командования.

Президент Украины подарил такой планшет королю Британии Чарльзу III.

"Благодарю Его Величества и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной", – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ , которое она планировала на март 2026 года. Зеленский поблагодарил каждого подразделения и всех, кто защищает Украину. Россияне там пытаются придавать себе силы, но их силы мы уничтожаем.