В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского

В Николаеве полицейские задержали мужчину за нападение на правоохранителя и военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Отмечается, что во время мер по уведомлению граждан общий наряд военнослужащих ТЦК и СП и полиции пытался проверить документы у мужчины, однако тот отказался их предоставить. Ведя себя агрессивно, он нанес ножевые ранения правоохранителю и военнослужащему ТЦК и СП.

В результате полученных ранений полицейский и военнослужащий ТЦК и СП госпитализирован.

Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель.

За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

