18:13  17 марта
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17:35  17 марта
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
08:38  17 марта
$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 18:13

В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского

Читайте також українською мовою
фото: полиция Николаевщины
Читайте також
українською мовою

В Николаеве полицейские задержали мужчину за нападение на правоохранителя и военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Отмечается, что во время мер по уведомлению граждан общий наряд военнослужащих ТЦК и СП и полиции пытался проверить документы у мужчины, однако тот отказался их предоставить. Ведя себя агрессивно, он нанес ножевые ранения правоохранителю и военнослужащему ТЦК и СП.

В результате полученных ранений полицейский и военнослужащий ТЦК и СП госпитализирован.

Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель.

За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, в Николаеве правоохранитель за деньги увольнял мобилизованных из ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
