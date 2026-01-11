09:59  11 января
11 января 2026, 11:59

Для украинских военных создадут шевроны с буковинской вышивкой

11 января 2026, 11:59
фото: molbuk.ua
В Черновцах стартовал проект «Вышитый шеврон-оберег», объединивший всю Буковину. Мероприятие проходит в Черновицком областном художественном музее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Цель проекта – сохранить аутентичную буковинскую вышивку и создать вышитые шевроны-обереги для наших защитников. У него как художественная, так и культурно-образовательная составляющая – участников будут обучать традиционных техник, композиции и символики вышивки.

фото: molbuk.ua

"Вышивка – это речь поколений, это память о тех, кто был до нас, и ответственность перед теми, кто будет после нас", – отметила глава ОО "Защита государства" в Черновицкой области Людмила Кушнир.

фото: molbuk.ua

В шевронах будут использовать традиционные техники буковинской вышивки: косой крест, штаповку, счетную гладь, цепочку, низинку. Работы могут украшать нитями, шелком, мелким бисером и блестками.

фото: molbuk.ua

После завершения вышивания все шевроны будут представлены на выставке, которую планируют открыть весной, а затем будут передавать военным.

Напомним, в Буковине ветераны заявили о возможном мошенничестве во время протезирования. Инцидент произошел в конце 2025 года.

Черновцы Буковина шеврон вышивка фото
