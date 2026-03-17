Украина и Испания будут совместно расследовать убийство Портнова

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко совершил рабочий визит в Королевство Испании, в ходе которого провел ряд важных встреч. В частности, встретился с Генеральным прокурором Королевства Испании Терезой Перамато.

Также стороны обсудили процесс расследования убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, произошедшего в Испании.

"Для нас важно установить все обстоятельства преступления: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления. Нам удалось убедить коллег в необходимости создания международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование", – отметил Кравченко.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.