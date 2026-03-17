Украина и Испания будут совместно расследовать убийство Портнова
Украинская сторона убедила испанских коллег вместе расследовать убийство Андрея Портнова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко совершил рабочий визит в Королевство Испании, в ходе которого провел ряд важных встреч. В частности, встретился с Генеральным прокурором Королевства Испании Терезой Перамато.
Также стороны обсудили процесс расследования убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, произошедшего в Испании.
"Для нас важно установить все обстоятельства преступления: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления. Нам удалось убедить коллег в необходимости создания международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование", – отметил Кравченко.
Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.
Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.