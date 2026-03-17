19:20  17 марта
На Закарпатье начали строить новый курорт площадью 60 гектаров за 500 миллионов долларов
18:13  17 марта
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17:35  17 марта
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 22:20

Украина и Испания будут совместно расследовать убийство Портнова

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская сторона убедила испанских коллег вместе расследовать убийство Андрея Портнова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко совершил рабочий визит в Королевство Испании, в ходе которого провел ряд важных встреч. В частности, встретился с Генеральным прокурором Королевства Испании Терезой Перамато.

Также стороны обсудили процесс расследования убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, произошедшего в Испании.

"Для нас важно установить все обстоятельства преступления: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления. Нам удалось убедить коллег в необходимости создания международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование", – отметил Кравченко.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Убийство Игоря Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых
17 марта 2026, 18:45
В Германии жестоко убили 19-летнюю украинку
17 марта 2026, 18:42
В ООН заявили, что РФ забирала украинских детей по приказу Путина
13 марта 2026, 21:59
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Пограничники показали, как эффектно уничтожают РЭБ россиян на фронте
17 марта 2026, 22:45
Завтра по всей Украине станет холоднее
17 марта 2026, 22:41
Командир 43-й бригады вместо службы отправлял бойцов производить ремонт в своей квартире и жилье родственников
17 марта 2026, 21:49
Зеленский показал британцам, как выглядел массированный удар по Украине в ночь на 14 марта
17 марта 2026, 21:31
Передавали наркотики в банках с медом: в Киевской области перекрыли наркотрафик в СИЗО
17 марта 2026, 20:45
В Киеве спасли маму с ребенком, которые дрейфовали на льдине в 200 метрах от берега
17 марта 2026, 20:41
Ограничение света 18 марта: в Укрэнерго предупредили о новых графиках
17 марта 2026, 20:25
В Житомирской области аферисты украли деньги женщины, которая просила соцпомощь
17 марта 2026, 20:10
Почему для цивилизованного мира опыт Украины бесценен
17 марта 2026, 19:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Виталий Портников
Все блоги »