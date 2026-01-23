11:57  23 января
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 12:49

Мукачево соединилось в живую цепь единства в День Соборности

23 января 2026, 12:49
Фото: ОО "Защита государства"
В четверг, 22 января, в День Соборности Украины, в Мукачево состоялась традиционная пластовая акция – живая цепь единства на мосту через реку Латорицу

Об этом сообщила Закарпатская ячейка ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Мероприятие объединило сотни неравнодушных вышедших горожан, чтобы засвидетельствовать: Украина едина и неделима.

К акции присоединились представители общественной организации "Защита государства", поддержав инициативу Пласта Мукачево и разделив важный день страны вместе с обществом города.

Помимо символического значения живая цепь стала реальным проявлением поддержки украинских защитников. В ходе мероприятия организовали сбор средств на дроны совместно с командой "Мукачевские дроны/MyDrons", что стало еще одним шагом к усилению обороноспособности Украины.

Напомним, в Одессе активисты вместе с ветеранами, военными и родственниками защитников собрались на акцию единства. Вместе они развернули флаг Украины. Инициатором акции стала общественная организация "Защита государства".

